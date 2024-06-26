الأمم المتحدة قلقة من أن انهيار إنتاج الأفيون الأفغاني سيعزز الطلب على المنتجات البديلة الخطرة

أعرب خبراء الأمم المتحدة المتخصصون في المخدرات عن قلقهم من أن انهيار انتاج الأفيون في أفغانستان سوف يعزز الطلب على المنتجات البديلة الجديدة الخطرة حول العالم.

وحذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا اليوم الأربعاء، بالأخص من بديل الهيروين الصناعي المسمى نيتازين الذي أدى بالفعل لوفيات في العديد من الدول الأوروبية.

وفي 2022 منعت طالبان زراعة الخشخاش المنوم الذي يتم الحصول منه على مادة الأفيون الخام، في أفغانستان.

ونتيجة لذلك تراجع انتاج الأفيون في العالم بنسبة 74 % العام الماضي أي أقل من ألفي طن، بحسب تقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي حين أن السوق لم تشهد أي اختناق في الإمدادات، حذر توماس بيتشمان الخبير بمكتب الأمم المتحدة من أن "النقص قادم. وحينها ستحدث المشكلة".

وأفاد التقرير بأنه في حال عدم إمداد المتعاطين للهيروين باستعدادات طبية بديلة في ضوء حدوث عجز، يمكن أن يلجأوا إلى مخدرات بديلة صناعية وغير قانونية مثل النترات أو الفينتانيل، ولهذه المواد أثر أقوى من الهيروين وبالتالي فهي تمثل خطر أعلى نتيجة الجرعة الزائدة المميتة.