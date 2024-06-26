رومانيا تتصدر مجموعة بلجيكا وتتأهل لدور الـ16 من اليورو

حسم المنتخب الروماني صدارة المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بعد التعادل أمام سلوفاكيا 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

تقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة 24 عن طريق أوندري دودا، قبل أن يتعادل المنتخب الروماني من ركلة جزاء في الدقيقة 37 عن طريق رازفان مارين.

وبهذا التعادل حسم المنتخب الروماني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف المسجلة فقط أمام بلجيكا، صاحبة المركز الثاني، فيما احتل منتخب سلوفاكيا المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن أوكرانيا الرابع بنفس الرصيد.

وانتهت المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها والتي أقيمت في نفس التوقيت، على ملعب إم إتش بي أرينا، بين بلجيكا وأوكرانيا 1-1.

وتلتقي رومانيا في دور الـ16 من البطولة سلوفينيا، فيما تلتقي بلجيكا مع فرنسا، وتلتقي سلوفاكيا مع المنتخب الإسباني.