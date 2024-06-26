دعوات في باكستان للإفراج عن المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة في كشمير

ذكرت صحيفة "أسيا بوليتين" الأسيوية أن عددًا من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب في إقليم جامو كشمير، قد دعوا السلطات الباكستانية إلى إطلاق سراح النشطاء والمتظاهرين الذين قبض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأعرب سجاد رجا، الرئيس السابق لحزب المساواة الوطنية جامو كشمير-جيلجيت بالتستان ولاداخ، عن قلقه إزاء استمرار احتجاز المتظاهرين دون معرفة مكان احتجازهم وحرمانهم من المساعدة القانونية.

وندد رجا بالاعتقالات التي وصفها بأنها غير قانونية، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لحماية حقوق الإنسان في المنطقة.