رئيس جامعة طنطا: الصحافة والإعلام مرآة المجتمع المتحضر

قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن الصحافة والإعلام الواعيين يلعبان دورًا هامًا وحيويًا في تقدم المجتمع ورقيه، مشيرًا إلى أن حضارة الدول تُقاس بما يقدمه إعلامها الواعي والمدرك لحقيقة دوره وخطورة مهمته وحرج المرحلة.

جاء ذلك خلال حفل تخرج طلاب الإعلام بكلية الآداب جامعة طنطا ومناقشة مشروعات تخرج الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن دور الصحافة والإعلام لا يقتصر على نقل الحدث فحسب، وإنما هو دور تثقيفي وتنويري وكاشف للجهود التي تُبذل لرقي الدولة. وأكد ذكي أن الإعلام شريك أساسي في كل نجاح يحققه أي قطاع في الدولة، وهو حائط الدفاع الأول والأقوى ضد الشائعات ومحاربة ما يتم من إنجازات عظيمة على أرض الدولة المصرية.

وأوضح دور الصحافة والإعلام الهام في النقد البناء الذي ينير الطريق لكل مسؤول ويلفت الأنظار إلى مواضع الخلل ليتمكن الجميع من إصلاحه، وينبغي على الجميع الالتفات لصوت العقل والمصلحة العامة لإعلاء شأن هذا البلد العظيم.

وأضاف الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، أن حفل تخرج الطلاب ومناقشة مشروعاتهم تقليد حرصت عليه الكلية منذ سنوات لنخلط الناحية النظرية بالعملية ليصبح الطالب مؤهلًا لخوض الحياة العملية. مشيرًا إلى أن ذلك يتم على يد متخصصين في مختلف المواقع الإعلامية والصحفية لنقل خبراتهم للطلاب وتحقيق أكبر استفادة ممكنة في هذا الحدث الذي يتكرر كل عام.

ووجه عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونائبه وللإعلاميين والصحفيين الذين اقتطعوا من وقتهم وجهدهم وتكبد بعضهم عناء السفر لمنح أبنائهم الطلاب جزءًا من خبراتهم الواسعة.