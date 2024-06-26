قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستدافع عن فلسطين بـ«نفس روح وعزيمة وشجاعة الأجداد الذين تمسكوا بفلسطين عبر التاريخ».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «بمشيئة الله تعالى سندافع عن فلسطين بنفس روح وعزيمة وشجاعة أجدادنا الذين تمسكوا بفلسطين عبر التاريخ، وعلى غرار السلطان سليم الأول والسلطان عبد الحميد اللذين دافعا عن فلسطين، وكما دافعت الجمهورية التركية منذ تأسيسها عن فلسطين».

وأضاف: «ربما يتحدث البعض بشكل مختلف في تركيا عما يتحدثون به في أوروبا التي يعتبرونها بوابة إلى حياتهم السياسية، وقد يسعى البعض إلى تشويه المقاومة الفلسطينية من أجل الحصول على رضا أسيادهم الغربيين، والظهور بصورة جميلة أمامهم وكسب استحسانهم، أمّا نحن فسنقول الحقيقة وندافع عنها في الداخل والخارج، وسنقف إلى جانب الأبرياء صامدين ضد القتلة».

وأشار إلى أن «إسرائيل التي دمرت وحرقت قطاع غزة وجّهت أنظارها صوب لبنان»، محذرًا من أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنشر الحرب في المنطقة بموافقة الغرب، ستؤدي إلى كارثة كبيرة.

ولفت إلى أن «العالم الإسلامي والدول الشقيقة في الشرق الأوسط قبل الغرب، عليهم أن يردّوا على هذه المخططات الدموية»، معقبًا: «لكننا مع الأسف الشديد نشاهد العالم الإسلامي يتصرف وكأنه غارق في سُبات عميق».

واختتم تدوينته بالقول: «يجب ألّا نسمح لهذا أن يحدث. إن تركيا تقف إلى جانب شعب ودولة لبنان الشقيق. وأدعو الدول الأخرى في المنطقة إلى التضامن مع لبنان».





