خبير ألماني في شئون السودان: 4 أو 5 أطفال يموتون يوميا بسبب الجوع

حذر المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، من تدهور الوضع الإنساني في البلد الأفريقي الذي يشهد حربا أهلية.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال بيرتس اليوم الأربعاء إن "الوضع يزداد سوءًا لأن المجاعة تلوح في الأفق".

وأضاف أن 18 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان البلد الواقع في شمال شرق أفريقيا، مهددون بالجوع الحاد.

وقال: "كل يوم لدينا أربعة أو خمسة أطفال يموتون من الجوع، وهذا العدد سيزداد في الأسابيع والأشهر القادمة".

وذكر أن موسم الحصاد في السودان يبدأ فعليا في هذا الوقت من السنة، غير أن الحرب حالت دون تسليم البذور اللازمة للزراعة.

يذكر أنه منذ أبريل عام 2023، يشهد السودان صراعا على السلطة بين قوات الجيش النظامي والمجموعة شبه العسكرية قوات الدعم السريع.

وكان مجلس الأمن الدولي طالب بوقف القتال، لكن الجانبين تجاهلا ذلك.

وأضاف بيرتس أن قوات الدعم السريع تسمح لجنودها بنهب المدن التي يستولون عليها وقتل واغتصاب السكان، وقال إن "الجيش لديه في الأساس قوة جوية تقصف دون اعتبار السكان المدنيين".

وأعرب بيرتس عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى السكان في السودان هو ممارسة "ضغط كبير على طرفي الصراع"، مشيرا إلى ضرورة فرض هدنة محلية على الأقل في مدينة الفاشر المتنازع عليها، وهي عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، وقال: "هذا يعني الضغط - خاصة على الميليشيات من قبل حلفائها الإقليميين. ويجب علينا من خلال ضغط الحلفاء الإقليميين أن ندفع الجيش إلى السماح بدخول المساعدات عبر الحدود التشادية إلى دارفور".

وكانت عدة دول تعهدت خلال مؤتمر مانحين في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل الماضي بتقديم مساعدات للسودان بقيمة تزيد عن ملياري يورو؛ وكانت ألمانيا تعهدت خلال ذلك بتقديم 244 مليون يورو للسودان وجيرانه.

وأكد بيرتس أن هناك حاجة إلى إيصال المساعدات إلى المناطق المستهدفة مشيرا إلى أن الجيش يمنع جميع الإمدادات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وأفاد بيرتس بأن الحرب أدت إلى نزوح أكثر من تسعة ملايين من سكان السودان داخلياً أو الفرار إلى الخارج.