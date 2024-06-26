أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تراجع عدد العاملين من المنزل في ألمانيا في عام 2023، فيما أظهرت أن العمل عن بعد والعمل الهجين أصبحا راسخين بقوة في قطاعات أكبر اقتصاد في أوروبا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، إن 5ر23 % من جميع العاملين عملوا من المنزل على الأقل في بعض الأحيان في عام 2023، ما يمثل تراجعا طفيفا فقط عن عامي 2022 و2021.

وفي عام 2023، عمل 44% من العاملين من المنزل في المكاتب بنفس القدر أو أكثر، مقارنة بالعمل من المنزل، فيما عمل ربع عدد العاملين حصريا من المنزل.

وفي عام 2022، عمل 39% من العاملين في المكاتب بنفس القدر أو أكثر، مقارنة بالعمل من المنزل، فيما عمل 31% منهم حصريا من المنزل.

وفي عام 2021 الذي تأثر بجائحة كورونا، عمل 31% فقط من المنزل في كثير من الأحيان أو أقل، مقارنة بالعمل من المكتب، فيما عمل 40% حصريا من المنزل.

في عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان 8ر12 % فقط من العاملين في ألمانيا يعملون من المنزل.