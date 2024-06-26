 اليابان تستضيف أول اجتماع لمسئولي الشئون القضائية من آسيان وجي7 - بوابة الشروق
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اليابان تستضيف أول اجتماع لمسئولي الشئون القضائية من آسيان وجي7

د ب ا
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:39 م

استضافت وزارة العدل اليابانية، أول اجتماع لمسؤولي الشؤون القضائية الصغار، من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) ومنتدى مجموعة الدول السبع في طوكيو.

وضم الاجتماع، مسؤولين ، يبلغون من العمر 35 عاما، ومن المتوقع أن يتولوا مناصب مركزية، في الإدارة القانونية في بلدانهم في المستقبل، حسب وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يعمل المشاركون على بناء شبكة وبحث المشكلات الاقتصادية، التي تواجهها كل دولة، وتعميق الفهم المتبادل، لتعزيز سيادة القانون.

وكانت اليابان قد قادت إنشاء منتدى مسؤولي الشؤون القضائية الشباب، والذي تقرر خلال محادثات خاصة بين وزراء العدل في آسيان ومجموعة الدول السبع، في طوكيو، في يوليو 2023 .

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات بين الدول العشر الأعضاء في آسيان والقوى الكبرى في مجموعة السبع، وسط أفعال الصين المهيمنة بشكل متزايد . وتأمل اليابان، العضو الوحيد في مجموعة السبع من آسيا، أن تعمل كجسر بين آسيان ومجموعة السبع.


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