 الناتو يعين رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينا عاما جديدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الناتو يعين رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينا عاما جديدا

د ب ا
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 12:50 م

عين حلف شمال الأطلسى "الناتو" رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته ليخلف ينس ستولتنبرج في أكتوبر المقبل في منصب الأمين العام الجديد للحلف، وفقا لبيان صدر عن الناتو.

وقال ستولتنبرج مرحبا باختيار روته، إن رئيس الوزراء الهولندي هو "أحد الداعمين الحقيقيين للعلاقات عبر الاطلسي، وهو قائد قوي، وصانع للتوافق".

وأضاف: "أتمنى له كل النجاح بينما نواصل تعزيز الناتو لمواجهة تحديات اليوم والغد. أعلم أنني سأترك الناتو في أيدٍ أمينة".

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية ستولتنبرج في الأول من أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن روته سرعان ما صار المرشح الأوفر حظا في منصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، بعد أن حصل على دعم مبكر من جانب الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.


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