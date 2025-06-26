 إدارة ترامب: لا بد أن تحظر كالفورنيا مشاركة المتحولات جنسيا في رياضات الفتيات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إدارة ترامب: لا بد أن تحظر كالفورنيا مشاركة المتحولات جنسيا في رياضات الفتيات


نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 4:23 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 4:23 ص

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن كاليفورنيا لا بد أن تغير سياساتها التي تسمح للفتيات المتحولات جنسيا بالمنافسة في فرق الرياضات المتوافقة مع هوية النوع الاجتماعي الخاصة بهن.

وذكرت وزارة التعليم أنه توصلت إلى انتهاك وزارة التعليم في كاليفورنيا والهيئة القائمة على رياضات المدارس الثانوية، للقانون التاسع، وهو قانون اتحادي يحظر التمييز الجنسي في التعليم.

وقالت الحكومة الاتحادية إن كالفورنيا لا بد أن توافق على تغيير سياساتها في غضون 10 أيام وإلا "ستخاطر بتعرضها لإجراء تنفيذي وشيك".

 

 


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