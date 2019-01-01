«رينو» تتوقع تراجع مبيعاتها خلال العام الجاري

توقعت شركة رينو الفرنسية للسيارات تراجع مبيعاتها خلال العام الجاري بأكمله، في ظل انكماش سوق السيارات الأوروبية وانخفاض نتائج شريكتها اليابانية نيسان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للشركة اليوم الجمعة جاء فيه أن حجم العائدات سيكون قريبا من مستويات العام الماضي.

وتراجعت مبيعات رينو في النصف الأول من العام بنسبة 7ر6 بالمئة، فيما انخفضت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 12 بالمئة.

وذكرت الشركة أن الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من العام بلغت 52ر1 مليار يورو (69ر1 مليار دولار).

وقال رئيس رينو، تيري بولور، في البيان إن رينو تعتمد على الطرز الجديدة ورفع الاسعار واتخاذ إجراءات لخفض النفقات من أجل الوصول إلى الأرباح المستهدفة في النصف الثاني من العام، علاوة على "الروح القتالية".

وكانت رينو تعرضت لكبوة خلال الفترة السابقة في حجم نشاطاتها بسبب تراجع عائدات نيسان إلى أدنى معدلاتها خلال عشر سنوات.

ورفعت نيسان، التي تمتلك رينو 43 بالمئة من أسهمهما، عدد الوظائف التي تعتزم الاستغناء عنها بواقع الضعف إلى 5ر12 ألف وظيفة، وكشفت عن خطط جديدة لخفض الانتاج.

وسجلت نيسان تراجعا في أرباح الربع الأول بنسبة 99 بالمئة، وحققت أرباح تشغيل هامشية بنسبة 1ر0 بالمئة، وأرجعت الشركة أسباب هذه المشكلة إلى زيادة حوافز المبيعات والافراط في التوسع في عهد الرئيس السابق للشركة كارلوس غصن.