متعب بعد حسم الأهلي للدوري: مباراة القمة لها أهمية خاصة

أكد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، إن فوز الفريق على الزمالك في مباراة القمة المقبلة سيعطي حافزًا للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد (2019-2020).

وقال متعب، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأهلي" اليوم الجمعة: "مباراة القمة تبقى لها أهمية خاصة عند الأهلي والزمالك، وجمهور كلا الناديين يتمنى الفوز بها".

وأضاف: "من الجيد أن ينهي الأهلي الدوري بالفوز على منافسه المباشر والأفضل في مصر وإفريقيا معه، لبدء الموسم المقبل بدوافع جديدة مما يعطي حافزا قويا للاعبين".

وأوضح: "الدوري لم ينته بعد، يتبقى مباراة مع ناد كبير، وتحدثت مع أكثر من لاعب هاتفيًا من أجل الاستعداد جيدًا للمباراة، وأهم ما يميز الأهلي هو احترام المنافس".

وانتقل متعب للحديث عن حسين الشحات بعد تسجيله هدفين أمام المقاولون العرب قائلا: "انضم للأهلي في ظروف صعبة وتعرض لضغوط كبيرة بسبب قيمة الصفقة".

وأتم: "لعب الشحات بارتياح كبير أمام المقاولون، وسيظهر بشكل أفضل في الموسم المقبل بعد خوض فترة الإعداد، خاصةً أنه يتمتع بإمكانيات كبيرة ويستحق أن يمثل الأهلي".