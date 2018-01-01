أدى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد في تونس، الخميس، بعد وفاة الرئيس باجي قايد السبسي، صباح اليوم ذاته، وتداولت الصحف التونسية في أعقاب ذلك الجدل الدائر حول عدم تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا منذ العام 2014 وحتى الآن، وحول ما هي سيناريوهات توافق قوى البرلمان التونسي خلال الفترة الانتقالية المقبلة.

ويحدد الدستور التونسي المدة الرئاسية المؤقتة للناصر بأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يومًا، كما يقيد مهامه كرئيس مؤقت للبلاد؛ فلا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، كما لا يستطيع تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة، وفقًا لنصوص المواد 84 و85 و86 من دستور عام 2014.

على أن يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة خلال 90 يومًا بحد أقصى يتحمل خلالها الناصر مهام رئيس الجمهورية التونسي، لكن تونس بصدد أكبر تحدٍ سياسي منذ العام 2011 وهو عدم توافق البرلمان حول تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والتي كان من المفترض أن تعلن خبر شغور منصب الرئيس اليوم وانتقال السلطة لرئيس البرلمان.

وتستعرض «الشروق» في السطور التالية صلاحيات الدستورية العليا في تونس كما أقرها دستور 2014، وما الذي حال دون تشكلها على مدار الـ4 سنوات الماضية، وهل عدم وجودها في المرحلة الانتقالية سيمثل معضلة سياسية؟

لماذا يعد غياب الدستورية العليا معضلة؟

وفقًا لنص الدستور التونسي كان يتعين على المحكمة الدستورية العليا إعلان الشغور الرئاسي وتكليف رئيس البرلمان بمهام الرئيس لكن عدم انعقادها حال دون ذلك، لينتقل المنصب بشكل فوري إلى محمد الناصر.

معضلة عدم تشكل الدستورية العليا لم تتوقف عند عدم إعلانها شغور منصب الرئيس اليوم؛ بل تمتد إلى كيف ستتعامل الهيئة المستقلة للانتخابات الرئاسية المقررة بحد أقصى عقب 90 يومًا، مع هذا الوضع في ظل غياب جهة دستورية رقابية، تضمن العمل بدستور 2014 وعدم توسيع البرلمان لمهام رئيس الجمهورية في حال قرر ذلك، بحسب صحيفة «التونسيون».

ما هي صلاحياتها ولماذا لم تتشكل ؟

رغم مرور 8 سنوات على الثورة التونسية، وأكثر من 4 سنوات على إقرار الدستور الجديد (2014)، ما زالت تونس عاجزة على تشكيل هيئة محكمتها الدستورية جراء فشل النواب التونسيون سبع مرات متتالية في انتخاب أعضائها، وانزلاقهم في نفق التجاذبات السياسية الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى «عدم اكتمال النصاب القانوني»؛ إذ يشترط الدستور توافق ثلثي المجلس على اختيار رئيس الدستورية العليا وأعضائها بواقع 145 صوتًا من أصل 217 إجمالي الكثافة التصويتية للمجلس، الأمر الذي لم يتمكن أعضاء المجلس تجاوزه جراء اختلافاتهم الأيديولوجية، وانقسامهم حول الاسماء المطروحة للأعضاء المرشحون.

ما هي صلاحياتها وماذا لو لم تتشكل ؟

دخول المحكمة الدستورية في تونس نفق التجاذبات السياسية، وعدم التوافق حول أعضائها قبل انتهاء الـ90 يوم المقبلة ينبئ بمرحلة معقَّدة قد تعصفُ بمكاسب دستور 2014 جراء غياب المؤسسة المنوطة بضمان البناء الديموقراطي والتوازن بين السلطات الثلاث وضمن مهامها مراقبة مدى دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها في مجلس نواب الشعب عملاً بمبدأ إخضاعه للرقابة الشاملة.

عدم تشكل الدستورية العليا قد يؤدي إلى مشكلات عدة، كتهديد الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية المقبلة؛ فهي الجهة الرقابية الوحيدة التي يحق لها مراقبة عمل البرلمان ومطابقة نشاطته مع الدستور، فضلًا عن حقها في محاسبة الرئيس الجديد بإعفائه من منصبه في حال تجاوز نصوص الدستور أيضًا .

ويعتبر سياسيو تونس المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا أحد أهم مكاسب دستور 2014 لتحديدها مهام الرئيس فضلًا عن دورها الرقابي للسلطات الثلاث، كما أنها تعد الجهة الرقابية الدستورية الوحيدة في تونس.