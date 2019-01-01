ودع المنتخب المصري لكرة الطائرة منافسات بطولة إفريقيا عقب الخسارة أمام المنتخب التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف نهائي من البطولة والتي تُقام خلال الفترة بين 19 حتى 29 من يوليو الجاري.

ونجح المنتخب في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25/18، ولكن منتخب نسور قرطاج استطاع أن يعود في الشوط الثاني ويحقق التعادل في الأشواط بنتيجة 25/20.

وواصل المنتخب التونسي تفوقه وحقق الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25/18، قبل أن يحسم نسور قرطاج الشوط الرابع والأخير لصالحهم بنتيجة 25/18 والتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة المنتخب الكاميروني الذي نجح في بلوغ الدور ذاته عقب تغلبه على الجزائر بنتيجة 3/0، فيما سيواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وكان المنتخب المصري، تأهل لهذا الدور بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد الفوز على كل من المغرب وبوروندي والكونغو، والخسارة من الكاميرون، في حين تأهل المنتخب التونسي للدور قبل النهائي بعد تربعه على قمة المجموعة الأولى بالفوز على منتخبات الجزائر وبتسوانا وتشاد والكونغو.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من "حسام يوسف، أحمد فتحي، أحمد صلاح، هشام يسري، محمد عادل، رشاد شبل، عبد الرحمن سعودي، محمد محسن، أحمد سعيد ، أحمد يوسف، عمر نجيب، أحمد ضياء، أحمد عبد العال، وأحمد عبد العال (درونكة)، ويغيب عبد الله عبد السلام صانع ألعاب الأهلي والمنتخب عن البطولة بسبب الإصابة .