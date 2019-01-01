تونس:نقل جثمان الرئيس الباجي قائد السبسي من المستشفى العسكري إلى قصر قرطاج

نُقِل جثمان الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، الذي وافته المنية أمس، من المستشفى العسكري بتونس العاصمة إلى قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.

وغادر جثمان الرئيس الراحل المستشفى على متن عربة إسعاف عسكرية موشحة بالعلم الوطني وبإكليل من الزهور، وسط حضور كبير للمواطنين الذين ودعوا رئيس الجمهورية على أنغام النشيد الوطني مرددين عبارات الترحم على روحه.

وسيتم تنظيم جنازة وطنية كبرى، يؤمنها الجيش الوطني غداً (السبت)، لتوديع الرئيس الراحل، يحضرها عدد من رؤساء الدول، ووفود أجنبية حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقد غيب الموت، صباح أمس الخميس، الرئيس الباجي قايد السبسي، عن سن ناهز 93 عاما بعد أزمة صحية. ويقوم بمهام رئيس الجمهورية حاليا، رئيس مجلس النواب محمد الناصر، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمس بالبرلمان إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.