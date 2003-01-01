الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المعتصمين قرب المباني المهدمة ببلدة صور باهر بالقدس

قمعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، اعتصاما في حي وادي الحمص بقرية صور باهر بالقدس المحتلة، كان قد تم تنظيمه على جانبي ما يسمى " الجدار الأمني " الذي أقيم على أراضي القرية وقسم أراضيها عام 2003.

وأصيب العشرات من الفلسطينيين من جهة القدس والضفة الغربية بحالات اختناق شديدة بعد إلقاء القنابل الغازية بكثافة مستهدفين بشكل خاص خيمتي الاعتصام في الجهتين.

وقال حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص بصور باهر إن قوات الاحتلال استهدفت المتواجدين بالقنابل الصوتية والغازية والاعيرة المطاطية، الجميع اصيب بحالات اختناق شديدة.

بدوره ، أوضح محمد أبو طير عضو لجنة حي وادي الحمص أن قوات الاحتلال استهدفت المنازل السكنية الملاصقة لخيمة الاعتصام، بالقنابل الغازية مما أدى إلى إصابة الأطفال والنسوة بحالات اختناق.

وأضاف: لم يكترث الاحتلال لوجود كبار السن في خيمة الاعتصام مما أدى إلى إصابتهم بحالات اختناق شديدة، أما الأطفال فخرجوا من منازلهم لا يعرفون أين يتوجهون بعد اغراق المنطقة بالقنابل.

وقال الشيخ محمد حسين مفتي الديار الفلسطينية في خطبته خلال صلاة الجمعة قبيل الاعتصام: هذا استهداف للقدس عبر تطهير عرقي، إلا أن القدس وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس مرابطة صامدة وشامخة.

من جهته، قال رئيس الحركة العربية للتغيير والرئيس المشترك لتحالف الجبهة والعربية للتغيير بالداخل الإسرائيلي الدكتور احمد طيبي " الهدف من هدم عشرات البيوت هنا هو خلق تفوق ديموغرافي يهودي واستيطاني بالقدس .. لقد حطموا البيوت ولكن لم ولن يستطيعوا تحطيم إرادة الناس" .