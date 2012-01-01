تفشي مرض «تعفن ألاباما» القاتل في الكلاب ببريطانيا

انتشر في الأونة الأخيرة بجميع أنحاء بريطانيا، عدوى فطرية قاتلة تدعى «ألاباما»، وهي عبارة عن عفن قاتل يصيب الكلاب، وظهور الآفات الجلدة على كل من الساقين والصدر والبطن بداية الأعراض الأولية للمرض.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، ظهرت العدوى لأول مرة بين الكلاب في ولاية ألاباما الأمريكية في فترة الثمانينيات، ووصلت إلى المملكة المتحدة في عام 2012 حتى بلغ عدد الكلاب المصابة بالمملكة 78 كلبا، بالإضافة إلى 14 حالة أخرى ظهرت في أول 4 شهور في العام 2016.

ولا تزال مشكلة تعفن ألاباما، التي اجتاحت بريطانيا منذ وصولها من أمريكا قبل سبع سنوات لغزا، فالأطباء البيطريون كانوا يعتقدون دائما أن هذا المرض ينتشر فقط في البرد والرطوبة بفصل الشتاء بين شهري نوفمبر وفبراير، إلا أن تطور الأمر وانتشر المرض خلال موجة الحر التي تمر بها بريطاينا هذا العام، وتزايدت المخاوف لدا الخبراء من وجود حشرة تأكل لحم الكلاب الأليفة.

وتصاعد الاستياء لدى البريطانيين حين جرى الإبلاغ عن إصابة عدد كبير من الكلاب الأليفة بالمرض في ثلاثة مقاطعات بانجلترا، موليون، وكورنوال، وديفون، وموت أحدهم يدعى "لفيبريدجي".

ونُشرت الملصقات في ساندرينجهام، بمقاطعة نورفك البريطانية، التي تنصح السياح والمقيمين بالقرب من الغابات والحقول من عدم أخذ كلابهم للتنزه؛ لإمكانية وجود مليارات الحشرات التي يمكن أن تنتقل للكلاب.

وقال الدكتور ديفيد ووكر، خبير بارز في تعفن ألاباما روت، "في الوقت الحالي لا يوجد طريقة تحمى الكلاب من الإصابة بالمرض، إلا أن هناك معلومات متاحة على الإنترنت تساعد الأشخاص بشأن كيفية اكتشاف علامات الإصابة وتقديم المشورة أيضا".

وتقول الكلية الملكية للطب البيطري في لندن، إن هناك ارتفاع في معدل وفيات الكلاب التي أصيب بألاباما، موضحا أن جميع السلالات معرضة للخطر، ولكن هذه السلالات هي الأكثر عرضه للإصابة عن غيرها، إنكليش سبرينجر سبانيلز، كوكر سبانيلز، ويبيتس، فلاتركد فلاتكواتد، فيزلاس الهنجارية، كوليس بوردرز.

علامات ألاباما روت، أو تعفن الأباما، وكيف يمكن منعها

العلامات:

تظهر علامات قرح الجلد عادة على الساقين أو الأقدام، يمكن أن تبدو العلامات وكأنها منطقة إحمرار أو تشبه الجرح أو الكدمة، بالإضافة إلى التعب والإرهاق والفشل الكلوي وعدم الرغبة في تناول الطعام، وعدم قدرة الكلب على الذهاب إلى المرحاض بنفس القدر.

تجنب الإصابة:

ا- ابقِ كلبك بعيدا عن المناطق المتسخة.

2- تحقق من جسم كلبك يوميًا بحثًا عن أي شيء مختلف.

3- اتصل بالطبيب البيطري بمجرد أن تشك في وجود خطأ ما.