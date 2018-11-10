موسكو تتطلع لاتفاق دولي يحظر اختبارات الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية

أعلن رئيس هيئة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، دميتري روجوزين، أن الهيئة تتقدم بمبادرة بشأن عقد مباحثات دولية؛ لمناقشة قضية فرض حظر على إجراء تجارب الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية في الفضاء.

وقال روجوزين- في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "نخطط للتقدم بمبادرة بشأن عقد مباحثات دولية من أجل التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على الاختبارات الميدانية للأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية، من خلال تدمير المركبات الفضائية، وتلويث المدارات المنخفضة بالقمامة الفضائية". وأضاف "في الوقت الراهن نلاحظ أن كل من يملك أقمارا اصطناعية يقوم بتدميرها من خلال استخدام الأسلحة المضادة لها، ويشكل الحطام الفضائي الناتج عن هذه التجارب تهديدا للمحطة الفضائية الدولية"، مشيرا إلى أن هذا غير مقبول إطلاقا.