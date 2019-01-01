نجل السبسي: تونس اليوم أمام محطة انتخابية مهمة والشعب يجب أن يبقى موحدًا

قال حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي إن تونس اليوم أمام محطة انتخابية مهمة جدا ويجب ان تصل إلى بر الأمان.

وقدم حافظ قائد السبسي، في تصريحات إذاعية، اليوم الجمعة، تعازيه للشعب التونسي، مشيرا إلى أن آخر توصيات والده كان مفادها أن الشعب التونسي يجب أن يبقى موحدا مهما كانت الاختلافات، وهي الصورة التي كان يريد الراحل أن تصل إلى الخارج.

وحول أسباب وفاة والده ، أشار حافظ قائد السبسي إلى أن الفريق الطبي المتكفل به سيكشف في الأيام المقبلة الأسباب والمسببات التي جعلت الرئيس الراحل يدخل في هذا الوضع.

من جهة أخرى، نشرت السفارة الفرنسية في تونس، صباح اليوم، تدوينة على صفحتها في الفيسبوك، أكدت خلالها حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموكب جنازة الرئيس التونسي الراحل الفقيد الباجي قائد السبسي.