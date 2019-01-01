تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدا السبت، حفلا فنيا لأوركسترا "ساوند تراك"، وذلك ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي والذي انطلقت فاعلياته يوم الاثنين الماضي على المسرح الروماني بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من روائع الأعمال الموسيقية التي قدمت من كبار الملحنين منها "الأيدي الناعمة" لاندريا رايدر، "شمس الزناتي" للموسيقار هاني شنودة، "حتى آخر العمر" للموسيقار الراحل عمر خورشيد، "عزيزة" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، "عريس من جهة أمنية" لعمرو أبو ذكرى، "همام في أمستردام" لخالد حماد، بالإضافة إلى عدد من الأعمال العالمية لكبار الموسيقيين.

يذكر أن أوركسترا "ساوند تراك" أسسه الفنان محمد بركات بمشاركة عازف البيانو أمير عوض والفنانة ضحى الجرزاوي عام 2018، قدم أول حفلاته بمكتبة الإسكندرية، وهو أول أوركسترا سكندري متخصص في عزف الموسيقى التصويرية للأفلام و المسلسلات العربية والأجنبية ويضم مجموعة كبيرة من شباب العازفين الأكاديميين.