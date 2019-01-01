ميجان رابينو بطلة العالم لكرة القدم النسائية تؤلف كتابا عن العدالة الاجتماعية

قالت صحيفة التايم الأمريكية، إن لاعبة كرة القدم ميجان رابينو، قائدة الفريق الامريكي بطل العالم لكرة القدم النسائية، ستؤلف كتابا عن العدالة الاجتماعية ليصدر الخريف المقبل، لكن لم تحدد اسمه بعد..

وسيشمل الكتاب قصصا عن حياة رابينو، وهو ما تأمل أن يلهم الناس لتحديد ما يمكنهم القيام به، قائلة: "أتمنى أن يكون كتابي ملهما للناس من تجاربي الحياتية".

وبالإضافة لكونها نجمة الفريق الوطني لكرة القدم النسائية، في الولايات المتحدة، فهي ناشطة اجتماعية، وغالبًا ما تتحدث عن سياسات التقسيم والمساواة في الأجور، وحقوق المثليين التي تعتبر واحدة منهم، وتعد رابينو من أشد المعادين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتصدرت ميجان عناوين الصحف عقب فوز فريقها باللقب العالمي في الشهر الماضي، بعد أن آثارت غضب الكثيرين بعد امتناعها عن تحية بلدها بوضع يدها اليمنى على صدرها، كما متعارف عليه خلال المباريات.

وفي موقف أخر آثار الغضب، رفضت ميجان بعد الفوز باللقب الذهاب إلى البيت الأبيض، وعند سؤالها عن ذلك في إحدى اللقاءات التليفزيونية الأمريكية قالت: "أنا لا احترم ترامب لأنه شخص غير جدير بالاحترام ليس إلا".