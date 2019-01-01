 إندونيسيا: مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية - بوابة الشروق
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إندونيسيا: مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:44 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:44 ص

انتهت وزارة الاتصالات والمعلومات الإندونيسية من إعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لتقترب من وضع قانون يحمي المعلومات الإلكترونية في البلاد.
وقال صمويل بانجرابان المدير العام لتطبيقات المعلومات بالوزارة إنه تم إعداد مشروع القانون من قبل الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة ، وإنه يتوقع أن يوافق مجلس النواب على الوثيقة قريبًا.
وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) أن مشروع القانون الجديد يدعو إلى تشكيل هيئة مستقلة لحماية ومراقبة وتحليل استخدام الشركات للبيانات مع ضمان ألا تتعارض لوائح البيانات مع التطورات التكنولوجية.

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