«الشيوخ الأمريكي» يصادق على تعيين مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال مارك ميلي (61 عاما) رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، ليخلف الجنرال جوزيف دانفورد.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن 89 عضوا بمجلس الشيوخ وافقوا على تعيين ميلي، مقابل معارضة عضو واحد.

وجاء تعيين ميلي في هذا المنصب، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.

والجنرال ميلي تخرج من جامعة برينستون وشارك في عدة حروب أمريكية، منها العراق وأفغانستان.

ومن المقرر أن يخلف ميلي، في شهر سبتمبر القادم، الجنرال دانفورد، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما في 2015 في هذا المنصب، لمدة عامين، وجدد الرئيس الحالي دونالد ترامب تعيينه في 2017 لولاية أخرى من عامين.