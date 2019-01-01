مقتل وإصابة 33 مسلحًا من طالبان في عمليات أمنية شرقي أفغانستان

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قتل 27 من عناصر طالبان، وأصيب 6 آخرون في مواجهات مع القوات الخاصة الأفغانية في إقليمي أوروزجان وغازني شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مسؤولين عسكريين، الجمعة، القول إن القوات الخاصة قتلت 4 من مقاتلي طالبان خلال غارة في منطقة كاراباخ في جازني.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة شنت غارة أخرى في كاراباخ أسفرت عن مقتل 10 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة.

وأشاروا إلى أن القوات الخاصة الأفغانية أجرت عملية في مقاطعة تارين كوت بأوروزجان قُتل خلالها 13 من مقاتلي طالبان وأُصيب 6 آخرين.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات الأمنية حتى الآن.