رئيس المجر يعلن إجراء انتخابات البلديات في 13 أكتوبر المقبل

أعلن رئيس المجر يانوش أدير، إجراء انتخابات البلديات بجميع أنحاء البلاد في الـ 13 من شهر أكتوبر المقبل والتي تعد الثامنة بعد إجراء أول انتخابات تعددية عام 1990 منذ بدايتها عام 1949.

وحث أدير المواطنين - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الجمعة- على التصويت والمشاركة في انتخابات اختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجلس منذ عودة البلاد للديمقراطية.

وأشارت الشبكة، إلى أنه من المتوقع أن يواصل حزب "فيدس" التابع لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، هيمنته السياسية، غير أن أحزاب المعارضة الرئيسية خططت لتوحيد صفوفها خلف مرشح واحد في العديد من المدن، من بينها العاصمة المجرية بودابست.

كما لفتت إلى أنه خلال انتخابات البلديات الماضية التي جرت عام 2014، فاز مرشحو حزب "فيدس" بالانتخابات في 20 مدينة من إجمالي عدد المدن الأكبر بالمجر والبالغة 23 مدينة، كما فازوا أيضا في 17 مقاطعة ضمن 23 مقاطعة بالعاصمة بودابيست.