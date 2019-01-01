الجارديان تبرز صورة وداع سيدة فلسطينية للحج ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، أفضل 18 صورة لهذا الأسبوع، والتي التقطها المصورون الصحفيون حول العالم.

وتضمنت الصور لقطات حصل عليها المصورون خلال الأحداث التي حدثت ف مختلف دول العالم هذا الأسبوع، تضمنت فلسطين ولندن وألمانيا، والهند، وفرنسا، وأفغانستان، وكندا، وغيرها.

- غزة.. فلسطين

يسافر المسلمون هذه الأيام إلى الأراضي المقدسة لإتمام فريضة الحج، وفي غزة بفلسطين، نشرت الجارديان صورة التقطتها وكالة الأناضول لإحدى السيدات كبيرات السن وهي تظهر من نافذة الأتوبيس قبل أن تسافر للأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج، بينما تلوح لها أسرتها في لحظات وداع حميمية.

- لندن.. بريطاينا

الصورة الثانية التقطتها وكالة الأنباء الفرنسية لسباق الدراجات في "تور دو فرانس" وأظهرت المتسابقين وهم يتعاملون مع درجات حرارة شبه قياسية أثناء مرورهم بالقرب من بحيرة سيري بونكون الفرنسية.

- هانوفر.. ألمانيا

تظهر الصورة الثالثة التي التقطتها الوكالة الفرنسة سباحون ألمان وهم يتغلبون على درجات الحرارة المرتفعة في ألمانيا عبر استلقائهم على عائم على إحدى البحيرات الألمانية.

- نيودلهي.. الهند

تظهر هذه الصورة التي التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية ناشطون يرددون الشعارات ضد التعديلات على قانون الحق في المعلومات في العاصمة الهندية نيو ديلهي.

- قانسو.. الصين

تظهر الصورة الأخيرة صواريخ صينية خلال حملها قمرين صناعيين، وانطلاقهما لمركز جيوتشيوان.