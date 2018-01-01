المجلس الرئاسي الليبي يعلن الحداد العام 3 أيام على السبسي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، بحكومة الوفاق الوطني، الحداد العام، على الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الذي توفي أمس الخميس.

وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الخميس، أن حالة الحداد العام تستمر لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم الجمعة، مضيفًا: "على أن تنكس الراية الرسمية للدولة، إلى منتصف السارية، بكل مقار ومراكز الجهات الرسمية التابعة للدولة".

وأعلنت الرئاسة التونسية، مساء الخميس، عن وفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في المستشفى العسكري بالعاصمة، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن هيئة الانتخابات التونسية، قد أعلنت أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس جديد للبلاد.