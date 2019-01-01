 وزير الخارجية الياباني يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي القذائف الكورية الشمالية - بوابة الشروق
الجمعة 26 يوليه 2019 1:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الياباني يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي القذائف الكورية الشمالية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:38 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:38 ص

أكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، مجددا على التعاون الوثيق بين بلديهما بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية قذيفتين في بحر اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كونو وبومبيو اتفقا، خلال مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، استمرت لنحو 30 دقيقة، على أن تعمل اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية معا لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وتقول حكومة كوريا الجنوبية إن القذائف التي أطلقت هي نوع جديد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى.. فيما تخطط الحكومة اليابانية لتقديم احتجاج ضد كوريا الشمالية إذا تأكد أن القذائف التي تم إطلاقها صواريخ بالستية.

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