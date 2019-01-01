العدل يشرح أسباب إصابات لاعبي اليد في دورة الاتحاد العربي بالعراق

شارك محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربي في الدورة الدراسة الدولية للمدربين التي أقيمت في مدينة أربيل العراقية بمشاركة عدد كبير من المدربين الذين حرصوا على الحصول على الشهادة التدريبة في كرة اليد.

وألقى العدل عدد من المحاضرات أمام الدارسين، شرح خلالها أسباب إصابات الملاعب في كرة اليد، وخاصة إصابات الركبة ومفصل الكتف والمرفق والأصابع والعضلات، وكذلك كيفية الوقاية من الإصابة وطرق العلاج، وخلال المحاضرات تم توقيع الكشف الطبي على عدد من لاعبي المنتخب العراقي لكرة اليد، وذلك بحضور اعتبار جعفر نائب رئيس الاتحاد العراقي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة اليد، والمحاضر الدولي عفت رشاد المشرف على الدورة وممثل الاتحاد الدولي الذي أقيمت الدورة التدريبية تحت رعايته.

وتلقى العدل طلبا من عدد من الجهات في الشباب والرياضة العراقية وجامعة خالد بن الوليد لإلقاء محاضرات في الطب الرياضي وإصابات الملاعب للدراسين.

وأكد العدل أن ردود أفعال الدارسين كانت طيبة للغاية، خاصة أن التركيز في الناحية الطبية كان على كيفية الوقاية من إصابات الملاعب في كرة اليد، وتوضيح أسباب وطرق علاج إصابات مفصل الكتف والركبة وغيرها من الأمور المهمة على مستوى المدربين واللاعبين، وخلال المحاضرات تم الرد على استفسارات الدارسين من خلال توعية الدارسين بطرق تجنب الإصابة والوقاية منها وكيفية علاجها.

ونظم الاتحاد العربي لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد العراقي، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، دراسة دولية للمدربين للحصول علي الرخصة الدولية، وذلك في مدينة أربيل العراقية.

وجاءت الدراسات امتدادا لخطة الاتحاد العربي لكرة اليد لتقديم مزيد من الدعم للمدربين بالوطن العربي ودعما لجهود الاتحاد الدولي والاتحادات العربية لاطلاع المدربين علي الجديد في عالم التدريب.

وتم منح الدارسين الذين اجتازوا الدراسات، الرخصة الدولية لتدريب كرة اليد من الاتحاد الدولي «مستوىD »شهادة تدريب من الاتحاد العربي لكرة اليد، بعد اجتيازهم الاختبارات النظرية التي عقدت في نهاية الدراسات.