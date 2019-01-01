اكتشاف 38 مقبرة عمرها 375 عاما شمال شرقي الصين

اكتشف علماء آثار صينيون 38 مقبرة قديمة عمرها 375 عاما وتعود إلى عهد أسرة تشينغ الإمبراطورية (1644-1911)، وذلك في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

وقال "فو يونغ بينغ" الخبير بمعهد لياونينغ للآثار الثقافية وعلم الآثار –في تصريحات الجمعة- إنه تم العثور على القبور في قرية شويجيا في مدينة شنيانغ، حيث تم اكتشاف إجمالي 460 قطعة أثرية حتى الآن، منها: أدوات مدفونة ومجوهرات مثل الأقراط ودبابيس الشعر وأزرار مصنوعة من الذهب والفضة والزجاج.

وأضاف بينغ أن القبور بنيت على شكل مستطيل مع توابيت خشبية داخلها، حيث يحتوي بعضها على أواني حرق جثث.

وتابع بينغ أن معظم الهياكل العظمية المكتشفة في المقبرة تعرضت لأضرار بسبب المطر وعوامل الطبيعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النتائج المكتشفة في القبور يمكن أن تساعد الباحثين على فهم طقوس الدفن التي كانت سائدة بين السكان الذين عاشوا حول مدينة شنيانغ خلال عهد أسرة تشينغ.