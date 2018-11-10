مصنعو وتجار السيارات البريطانيون يحذرون من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

حذرت "جمعية مصنعي وتجار السيارات" البريطانية رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمثل "تهديدا وجوديا" على صناعتها، كما سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية كبيرة وحدوث تعطيل ؛ مما قد يهدد الإنتاج .

ذكرت ذلك النبأ قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية،اليوم /الجمعة/ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أنه تم تنصيب بوريس جونسون رسميا الأربعاء الماضي ليكون رئيسا للحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي التي أخفقت ثلاث مرات في ملفات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).. ووعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بإنجاز مهمة بريكست الشاقة في 31 أكتوبر القادم "مهما كلف الأمر".

كما وعد في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة البريطانية بعد تكليفه رسميا بمهامه، "باتفاق جديد" مع بروكسل. وأكد فيها ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء .