السويد تدعو مواطنيها للتبرع بالدم لنقص المخزون

دعت السويد مواطنيها إلى المزيد من التبرع بالدم، فيما حذرت العديد من المدن والبلدات في السويد من نقص مخزون الدم بسبب عدة عوامل منها العطلات الصيفية وهجمات الطعن بالسكين التي وقعت مؤخرا.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أن مدينة جوتنبرج تعاني من أزمة حادة في مخزون الدم، فيما حث المسؤولون أفراد المجتمع للتبرع بالدم في المراكز الصحية بالمدينة.. ويعتبر أكبر نقص في فصيلتي الدم (أو موجب) و (أيه موجب).

ويعد السبب المحتمل لنقص كميات الدم هو موجة الطعن بالسكين التي شهدتها المدينة مؤخرا ، حسبما ذكر مسؤول في مستشفى سالجرينسكا الجامعي، كما رجح أن تكون حوادث المرور والعمليات الكبرى والمرضى الذين يعانون من اضطرابات في الدم ضمن أسباب نقص مخزون الدم بالمدينة.

كما استشهد بسبب آخر للنقص وهو العطلات الصيفية، حيث يمكن استعمال دم المتبرع به خلال مدة تصل إلى ستة أسابيع بعد التبرع ، ومع قيام الكثير من الأشخاص بإجازات طويلة خلال موسم الصيف، يقل عدد المتبرعين المنتظمين في هذا الوقت.