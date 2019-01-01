ارتفاع عائدات «ألفابيت» الأمريكية في الربع الثاني على نحو يفوق التوقعات

حققت شركة ألفابيت الأمريكية نسبة أرباح فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين في وول ستريت، وهدأت المخاوف بشأن ضعف نمو عملاق الانترنت.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن أرباح ألفابيت، وهي الشركة الأم لعملاق الانترنت جوجل، بلغت 7ر31 مليار دولار، بعد استثناء المدفوعات للشركاء. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تحقق الشركة أرباح بقيمة 8ر30 مليار دولار.

وأعلنت ألفابيت أيضا خطة لإعادة شراء أسهمهما من الفئة "سي" بقيمة 25 مليار دولار، وهي أكبر عملية إعادة شراء تقوم بها الشركة على مدى تاريخها.

وحققت ألفابيت نمو كبيرا أيضا في مجال الحوسبة السحابية.

وسجلت مبيعات الدعاية في جوجل نمو بنسبة إجمالية بلغت 16 بالمئة، في تحسن عن مبيعات الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت "بلومبرج" عن روث بورات، المسؤولة المالية في ألفابيت، قولها في بيان: "نحن نحقق نموا قويا، واستثماراتنا المستمرة في مجال إمكانيات الحوسبة والمواهب الهندسية تعكس الفرص المتاحة في مختلف قطاعات الشركة".