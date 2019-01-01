الإسكندرية تؤجل الاحتفال بعيدها القومي حدادا على «قايد السبسى»

أجل الدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، فعاليات احتفال عروس البحر الأبيض المتوسط بعيدها القومي اليوم، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحداد في البلاد لمدة 3 أيام لرحيل الرئيس التونسي قايد السبسي.

وكان من المقرر انطلاق ماراثون للدراجات من أمام منطقة بئر مسعود، وماراثون للجري من منطقة كورنيش جليم، وماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة من كورنيش الإبراهيمية، حيث انتهى سباق الماراثونات بحديقة بيرم التونسي، وسلم المحافظ شهادات التقدير للفائزين بالمراكز الأولى.

وبالتزامن مع الماراثونات الرياضية، انطلق من أمام كورنيش المنتزة مواكب الزهور وعروض دراجات بخارية وعروض فنية، وعروض بحرية وعروض للخيل والموسيقى العسكرية.

كان من المقرر افتتاح 4 حدائق بعد تطويرها ورفع كفاءتها، حيث بدأ بافتتاح حديقة سعد زغلول، ثم حديقة ميدان الخرطوم وحديقة كاتمة الأسرار، وحديقة مدخل الإسكندرية.