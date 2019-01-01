الفتاه : وقعت ضحيه صفحة وهمية تستغل الحاصلين على الثانوية العام

"أرجوك انقذنى ..الولد أخذ صورة لى على البلاج من موبايلى ووضعها على صفحة على الفيسبوك باسمى وفوجئت بصورى الخاصة على العديد من الجروبات"، وانخرطت فى البكاء الهستيرى أمام ضابط مباحث الانترنت أثناء تحرير المحضر رقم 15 أحوال.

وقالت الفتاة والدموع تنهمر على خديها، إنها كانت تهوى تصوير نفسها كأى بنت مقبلة على الحياة الجامعية، متابعة: "صورت نفسى عدة صور فى غرفة النوم وأيضا على البحر بالمايوه وكلها صور احتفظ بها على موبايلى مثل كل البنات ولايرى تلك الصور أحد غير صديقتي حتى بابا أو ماما لم يشاهدا تلك الصور نهائيا ولا يعلمان عنها شيئا".

وأضافت: "لم أكن أتخيل أن الموبايل قد يتعرض للسرقة ويتم استغلال تلك الصور والفيدوهات لابتزازي بطريقة غير لائقة تدمر حياتى ومستقبلى الجامعي".

تروي الفتاة قصة ضياع الهاتف، فتقول: "بينما اتصفح موقع فيسبوك وجدت إحدى الصفحات تعلن عن قدرتها المساعدة على تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة ورفع المجموع عدة درجات مقابل مبالغ مالية".

لم تدر الفتاة أن فخا بانتظارها: "تواصلت مع أدمن الصفحة فطلب مبلغا من المال وإرسالها عن طريق إحدى شركات المحمول فأرسلت له 5 آلاف جنيه على حساب شخص آخر"، فثار فضولها سألته: لماذا يستلم النقود شخص آخر؟، فأجاب: حتى لا تبلغى الشرطة عني وهذه إجراءات سرية".

تابعت: "جلست فى المنزل انتظر النتيجة وتنفيذ ما اتفقنا عليه ولكنه بدا يراوغنى ويطلب المزيد من النقود فارسلت له ألفي جنيه وتسلمها شخص ثالث غير الشاب الذى تسلم المبلغ الأول".

تابعت: "كنت اقترض من زملائى أملا في أن أحصل على درجات تساعدني، لكن القلق ساورني وعندما ضغطت عليه طلب مقابلتي للأهمية واتفقنا على المكان".

وواصلت أقوالها أمام المباحث: "قبل أن انزل ذهبت لجارتي لكى أقص عليها الأمر وماذا أفعل مع شاب لا أعرفه إلا عن طريق موقع التواصل الاجتماعى وأنه وعدنى برفع درجات النجاح فحذرتنى من مقابلته وطلبت مني عدم التواصل معه وأن أغلق حسابي عبر فيسبوك".

أصغت الطالبة لنصيحة جارتها فتوقفت بعض الوقت عن الرد على الشاب المجهول، لكن سرعان ما عادت لتبحث عن ما وعدها به: "كنت انظر لمجموعي الضئيل بالثانوية أشعر بالغيرة من زميلاتي اللاتى حصلن على مجموع عالي فى الثانوية سيدخلهن كليات أفضل مني".

"نزلت لمقابلته وسلمته 2000 جنيه أخرى ففوجئت به يصرخ فى وجهي من أنه حاول مساعدتى إلا أننى لم أقدم له المبالغ اللازمة لاتمام المهمة التى اتفق عليها ورفع المجموع"، تحكي الطالبة.

وتضيف: "في لحظات فوجئت به يخطف هاتفي وهددني من أنه في حالة عدم السداد سيحتفظ بالموبايل ووقتها كنت خائفة منه ولم استوعب الموقف وفجأة اختفى ومعه الهاتف"، متابعة: "عدت إلى البيت أبكي حظى والورطة التي وقعت فيها بسبب تلك الصفحة والتعامل مع أشخاص تخصصوا فى عمليات النصب على الإنترنت".

وواصلت بينما ينصت لها رجل المباحث، "جلست عدة أيام دون تليفون، وسرعان ما راسلني عبر حسابي بموقع فيسبوك ويهددني ويطلب أموال مقابل إعادة الهاتف".

رفضت الطالبة تهديد النصاب المجهول إلى صدمها بأنه سينشر صورها الخاصة على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، فسارعت لإبلاغ مباحث الإنترنت.

وختمت الطالبة أقوالها: "أخطات في تصوير نفسي صور خاصة ووضعها على الهاتف حتى تعرض للسرقة وأيضا التعامل مع صفحات وهمية دون استشارة أبي وأمي والوقوع في فخ شخص هوايته النصب".

أغلق ضابط المباحث المحضر الذي حمل رقم 15 أحوال مباحث الإنترنت بعد تقديم كافة البيانات الخاصة بصرف الأموال من إحدى شركات المحمول وجاري ضبط المتهم.