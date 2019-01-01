أوزيل يعود لتدريبات أرسنال بعد نجاته من محاولة سطو مسلح

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كشف المتحدث باسم نادي أرسنال الإنجليزي أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل وزميله البوسني سعيد كولاسيناك سيعودان اليوم الجمعة للانخراط بشكل طبيعي في تدريبات الفريق بعد أن نجيا من محاولة سطو مسلح يوم أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم أرسنال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية :" كلاهما بخير، وسيخوضان التدريبات اليوم".

يذكر أن الجناة الذين حاولوا سرقة اللاعبين لم يتم القبض عليهم بعد.

وكان لاعبا أرسنال قد تعرضا لمحاولة سطو مساح من قبل شخصين كانا يقودان دراجة بخارية، حيث حاول هذان المجهولان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول بها برفقة زميله البوسني شمال شرق العاصمة البريطانية لندن.