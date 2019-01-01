ترامب يضغط على منظمة التجارة العالمية لتغيير معاملتها الخاصة لعدة دول كبلدان نامية

أصدرت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، مذكرة بتوجيه الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بالسعي للضغط على منظمة التجارة العالمية لتغيير طريقة تعاملها المتساهلة مع عدد من الدول المنافسة للولايات المتحدة، والتي تعاملها المنظمة كدول نامية، وفي مقدمتها الصين.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسئول أمريكي - لم يكشف هويته - قوله إن "المذكرة توجهنا لتكريس مواردنا لتغيير ذلك، حتى لا تتمكن البلدان المتقدمة أو الغنية أو المؤثرة من الاستفادة من المنافع (التي تتيحها المنظمة وفقا لقوانين التجارة العالمية) دون وجه حق رغم الأدلة الوفيرة على القوة الاقتصادية" لتلك البلدان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه وجّه الممثل التجاري الأمريكي للتحرك من أجل منع بعض الدول من "غش" نظام منظمة التجارة العالمية.

وكتب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "منظمة التجارة العالمية مخطئة حينما تزعم أن بلدانا من أغنى بلدان العالم نامية لتجنب قوانين منظمة التجارة العالمية والحصول على معاملة خاصة. لا مزيد من ذلك. اليوم وجهت الممثل التجاري للولايات المتحدة للتحرك حتى تتوقف عن غش النظام على حساب الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال المسئول الأمريكي لـ"أكسيوس" إن التحرك الأمريكي يستهدف عددا من الدول، من بينها الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمكسيك وقطر وتركيا، والتي تصنف نفسها كبلدان نامية كي تتمكن من الحصول على معاملة خاصة ومختلفة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، موضحا أن تلك الخطوة تأتي تمشيا مع مقترح قدمته واشنطن لمنظمة التجارة العالمية في فبراير الماضي.

وأبدى ترامب مرارا إحباطه من منظمة التجارة العالمية. ودعا - في دوائر مغلقة - إلى إلغاء عمل المنظمة، كما فكر في الانسحاب منها، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق.

لكن التحرك الأخير من شأنه، بحسب "أكسيوس"، طمأنة الداعمين لنظام التجارة الحرة والمناهضين لسياسات الحمائية التجارية، والذين كانوا يتخوفون من اتخاذ ترامب خطوة أعنف في هذا الصدد.