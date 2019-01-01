الهجرة تطور استراتيجية للتواصل الثقافي ونشر الوعي بين المصريين بالخارج

تكثف وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من جهودها للتواصل مع الجاليات المصرية وكذلك ممثلي الكيانات بجميع دول العالم، سواء على الصعيد التعليمي أو الثقافي، وكذلك نشر الوعي بين المصريين بالخارج وخاصة الشباب.

وقالت وزيرة الهجرة، إن وجود الشباب والخبراء والعلماء المصريين بالخارج يمثل إضافة قوية لمصر، متابعة :«أبناءنا بالخارج سفراء لمصر في البلد الذي يدرسون به، ويمثلوا بلدهم بما يبرزونه من صفات الالتزام والأمانة».

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لها، خلال فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا، أن الدولة تواجه تحديات متعاظمة، ولكن الشعب المصري واع وعلى دراية بما يحاك من مخططات، لافتة إلى أن عصر الحروب التقليدية قد انتهى، وأننا نواجه نوعا جديدا من الحروب وهو حرب الشائعات واستهداف الشباب بالخارج، واستقطابهم فكريا وضد دولتهم.

وأكدت أن الوزارة تحرص على الاهتمام بالشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وكذلك الطلاب المصريين بالخارج، وتنظيم الرحلات إلى مصر للتعرف على حضارتهم وتاريخهم.

وترصد "الشروق" في تقريرها أبرز محاور استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل التعليمي والثقافي مع المصريين بالخارج، وتتضمن إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعسكرات للشباب في الداخل والخارج، وذلك لبحث أوضاعهم واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

وتتضمن المحاور أيضا وضع استراتيجية تواصل مع المصريين بالخارج، تشمل الزيارات والمؤتمرات والأحداث التفاعلية، وكان آخرها مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عقد الشهر الجاري بمشاركة 55 كيانا مصريا من 33 دولة، كما تشمل المحاور إقامة برامج وأنشطة دعم المشاركة الفعالة في الأحداث السياسية بالوطن وكذلك تشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية.

وتعمل الوزارة من خلال استراتيجيتها أيضا على إقامة برامج التوعية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة، وكذلك تنظيم أنشطة وفاعليات ثقافية واجتماعية وتوعوية للمصريين بالخارج لتأصيل الهوية المصرية، خاصة بين فئة الشباب والنشء، فضلا عن تطبيق آليات مستدامة لإتاحة المعلومات الصادقة عن الوطن وضمان التفاعل الإيجابي ودعم القضايا الوطنية.

وتتضمن المحاور كذلك العمل على التطوير والتحديث المستمر للبوابة الإلكترونية للوزارة وتعزيز الموقع بالمواقع ذات الصلة للوزارات الأخرى بشأن تنفيذ الأهداف التنموية، فضلا عن تطبيق طرق التواصل الحديثة والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي لكافة الموضوعات التي تهم المصريين في الخارج، ومن بينها مجلة مصر معاك، إحدى أدوات التواصل مع المصريين بالخارج.