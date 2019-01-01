النصر السعودي يعلن تمديد عقد حمد الله

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، تمديد عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة ثلاثة مواسم.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "حٌسم الأمر..حمد الله عالمي لثلاث سنوات قادمة".

وكان حمد الله انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من الريان القطري، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب دوري المحترفين السعودي الموسم المنقضي.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض في الخامس من أغسطس الجاري، فيما تقام مباراة العودة في أبو ظبي يوم 12 من الشهر ذاته.

ويبدأ النصر حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري السعودي للمحترفين، حينما يواجه ضمك يوم 22 من الشهر الجاري.