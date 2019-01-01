كوريا الشمالية تطلق سلاحا تكتيكيا جديدا لتحذير جارتها الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أشرف على إطلاق نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية، أمس.

واعتبرت الوكالة أن الاختبار الصاروخي هو تحذير صارم لدعاة الحرب في كوريا الجنوبية الذين يدفعون لنشر أسلحة جديدة في الجنوب وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

بدورها، ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن ذلك يشير إلى أن الاختبار جاء احتجاجا على إجراء التدريبات العسكرية المشتركة المقررة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مطلع أغسطس المقبل، وشراء سول للمقاتلات من طراز "إف-35 إيه".

وأكد كيم أهمية تطوير أنظمة الأسلحة القوية باستمرار من أجل درء التهديدات المحتملة والمباشرة لضمان الأمن في كوريا الشمالية.