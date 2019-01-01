عرض لسلفادور دالى في موناكو بمناسبة 30 عاما على وفاته

ينظم منتدى جريمالدي في موناكو معرضا يحمل عنوان "دالي، تاريخ الرسم" للرسام السريالي الشهير سلفادور دالي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على وفاته.

ويضم المعرض ، الذي يستمر حتى الثامن من سبتمبر القادم، 80 عملا للفنان الشهير، تعكس أعماله تاريخ الفن.

وقال مركز الثقافة والفنون في موناكو إن الغرض من المعرض هو إظهار جانب آخر لسلفادور دالي بدلا من التركيز على الرسام النابض بالحياة نفسه.

ومن أبرز القطع الفنية التي يضمها المعرض بورتريه عازف الكمان ريكارد بيشوت ولوحة آنا جدة دالي واقفة أمام النافذة بين أعماله الأولى المعروضة. وتم رسمهما في 1920 و1922 وتعكسان التأثر بالانطباعيين.

يذكر أنه بعد فترة الانطباعية وجدت التكعيبية طريقها لأعمال دالى الذي اشتهر بشاربه الكبير ، ثم بدأ بعد ذلك تأثره بالسريالية التى كان كان أحد ممثليها الرائدين في العالم.