الرئاسة الفرنسية: بوريس جونسون سيلتقي بماكرون خلال الأسابيع القليلة المقبلة

يعتزم رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون، التوجه إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مسئول بالرئاسة الفرنسية قوله إن ماكرون كان قد وجه دعوة إلى جونسون، خلال مكالمة هاتفية أجراها أمس، هنأه فيها على شغله منصب رئيس وزراء بريطانيا، وأكد خلالها رغبته في إقامة علاقات فرنسية بريطانية وثيقة، ما يعكس أمله في تعزيز العلاقات الدفاعية والاقتصادية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأضاف المسئول الفرنسي أنه على الرغم من أن الجانبين تجنبا التطرق إلى قضية مغادرة بريطانيا التكتل المثيرة للقلق، إلا أنهما اتفقا على أن الأمر سيتم مناقشته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتضح - حتى الآن - موعد عقد اللقاء بين ماكرون وجونسون، الذي من المقرر أن يزور فرنسا للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي ستعقد ببلدة (بياريتز) خلال الفترة بين 24 و26 أغسطس المقبل.

وأوضحت أن ماكرون ينظر إلى قضية "بريكست" باعتبارها حالة إيذاء ذاتي ترتكبها بريطانيا، وأنه لطالما انتقد بشدة جونسون شخصيًا سابقًا، مضيفة أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد يصر على رغبته في التفاوض مجددًا بشأن اتفاق "بريكست" الذي صاغته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، على مدار السنتين الماضيتين، والذي لم يشهد سوى رفضًا من جانب مشرعي مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات، لكن الاتحاد الأوروبي صرح بالفعل أنه لن يعيد فتح المفاوضات بشأن شروط رحيل بريطانيا.