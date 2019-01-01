 كاراكاس تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة تجويعا للفنزويليين - بوابة الشروق
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كاراكاس تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة تجويعا للفنزويليين

أ ش أ:
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:25 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:25 ص

قال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، الجمعة، "إن العقوبات الأمريكية الجديدة بحق الشركات المرتبطة ببرنامج الغذاء في البلاد تعتبر اعتداء على حق المواطنين الفنزويليين في الغذاء".

وأضاف أرياسا - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - "تدين فنزويلا، أمام المجتمع الدولي، الممارسة المتكررة للإرهاب الاقتصادي من قبل حكومة الولايات المتحدة، التي أعلنت عن تدابير هدفها الإجرامي هو حرمان جميع الفنزويليين من الحق في الغذاء"​​​.

وكانت وزارة المالية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، فرض عقوبات ضد 10 أفراد و13 شركة، كجزء من توسيع حزمة العقوبات على فنزويلا، لدورهم في تأسيس هيئة تشريعية تتمتع بسلطات واسعة وموالية للرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف به واشنطن.


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