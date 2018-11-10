أعلن مجلس النواب الإندونيسي، أمس الخميس، موافقته بإجماع الأعضاء على قرار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بمنح المواطنة بايق نوريل ماكنون عفواً رئاسياً، وسط حفاوة بالغة من أعضاء المجلس، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسادت حالة من الجدل في الأوساط الأندونيسية عقب الحكم على المواطنة الإندونيسية بالسجن لمدة ستة أشهر، بسبب تسجيلها لتحرشات رئيسها الجنسي، مطالبين بتحقيق العدالة لنوريل، التي وصفوها بالضحية.

وخلال الفترة الأخيرة احتلت قضية نوريل عناوين الصحف العالمية، ووضعت قوانين العنف الجنسي في البلاد تحت الضوء، وقالت جماعات حقوقية إن نظام إندونيسيا يجعل من الصعب على النساء اللائي يتعرضن للإيذاء أو المضايقات العثور على العدالة.

وجاء القرار بعد أن أرسل الرئيس جوكو ويدودو خطابا إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، يطلب فيه الموافقة على العفو، إثر الضغوط المجتمع الإندونيسي عليه.

بدأت قضية نوريل في عام 2012، عندما تعرضت للتحرش الجنسي من مدير المدرسة التي تعمل فيها كمحاسبة، إذ بدأ في الاتصال بها وطلب حضورها إلى مكتبه، وإبداء تعليقات غير مناسبة خلال تواجدها.

وفي حوارها لشبكة الـ"سي إن إن"، قالت نوريل: "كنت أتأذي، وأطلب منه التوقف، لكنه لم يستمع إلى"، ومع تكرار تعليقات مدير المدرسة المؤذية في كل مناسبة تجمعهما أو خلال المكالمات الهاتفية، قررت نوريل الخروج عن صمتها وتسجيل إحدى المكالمات الهاتفية الصريحة كدليل على التحرش الجنسي، الذي قالت إنها تحملته في أكثر من 50 مناسبة.

وبعد فترة وجيزة من إحالة التسجيل إلى وزارة التعليم المحلية من قبل نوريل لإجراء تحقيق مع مدير المدرسة، تم طردها من قبل رئيسها، الذي قاضاها بسبب التشهير، خاصة بعد تسريب التسجيل لمواقع التواصل الاجتماعي.

خلال التحقيق في قضية التشهير المرفوعة ضدها، حكم على نوريل بالسجن شهرين، قبل أن تبرئها محكمة محلية في عام 2017، لكن النيابة العامة تقدمت باستئناف أمام المحكمة العليا في البلاد، التي قضت العام الماضي، بأن التسجيل خرق قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية في البلاد (ITE).

وفي جلسة القضية التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، خسرت نوريل استئنافها النهائي، وحكمت عليها المحكمة العليا في البلاد، بالسجن 6 أشهر وأمرتها بدفع غرامة قدرها 500 مليون روبية، ما يعادل أكثر من 35 ألف دولار أمريكي.

وأثارت قضية نوريل موجة من الغضب والاستنكار لدى جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي نظمت حملة عالمية تحت عنوان "#SaveBuNuril"، مطالبين بتحقيق العدالة للمواطنة الإندونيسية.

وازدادت دعوات المواطنين الإندونيسيين للرئيس جوكو لمنح نوريل عفو رئاسي، خاصة بعد تجميع أكثر من 300 ألف توقيع على عريضة "Change.org"، التي تطالب بالعفو عن نوريل.

وأوضحت اللجنة الوطنية للعنف ضد المرأة، المعروفة باسم "Komnas Perempuan"، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 260 ألف حالة من حالات التحرش الجنسي في عام 2018، مضيفين أن الحالات غير المبلغ عنها يمكن أن تصل إلى 5 أضعاف هذا العدد، مرجعين ذلك لثقافة إلقاء اللوم على الضحية في المجتمع الإندونيسي، التي غالباً ما تردع النساء عن التحدث أو الإبلاغ.