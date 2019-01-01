انقلاب مركب شراعي يقل الرئيس الألماني السابق جاوك في بحر البلطيق

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انقلب مركب شراعي يقل الرئيس الألماني السابق يوأخيم جاوك بعد ظهر اليوم الجمعة في ساحل مدينة فوستروف المطلة على بحر البلطيق.

وأكدت هيئة مكافحة الجريمة أن الرئيس السابق/79 عاما/ جرى انتشاله من الماء وذكرت متحدثة باسم الهيئة أن " السيد جاوك لم يصب وبخير".

وقام قارب الإنقاذ "بارش" بانتشال جاوك، واستعانت السلطات في عملية الإنقاذ بقوات الإطفاء المحلية ومروحية، وأكدت الهيئة أن فرقة الحماية التابعة لجاوك كانت متواجدة على الشاطئ.

يذكر أن جاوك من مواليد مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق وشب في مدينة فوستروف، وشغل القس السابق منصب رئيس الألماني على مدار خمسة أعوام (2012-2017).