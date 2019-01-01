ثوران بركان في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا

ثار، اليوم الجمعة، بركان يعرف باسم "تانجكوبان بيراهو" في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، حيث أطلق كمية كبيرة من الأتربة انتشرت على مساحة عدة مئات من الأمتار، الأمر الذي دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات للسكان بالبقاء بعيدًا عن البركان.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية مقاطع فيديو لسيارات ودراجات نارية تحاول الابتعاد عن منطقة البركان، على طرق مغطاه بالرماد البركاني.

وأفادت هيئة التخفيف من آثار الكوارث بإندونيسيا بأنه تم إغلاق المنطقة السياحية في المقاطعة، ويتم تقييم حالة التأهب للبركان.

وأشارت الشبكة إلى أن البركان يقع على بعد 30 كيلومترًا شمال مدينة (باندونج) التي تعد ثالث أكبر المدن الإندونيسية، وعاصمة مقاطعة جاوة الغربية.

وتقع إندونسيا على ما يطلق عليه "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وتنتشر فيها العشرات من البراكين النشطة التي تشكل في بعض الأحيان تهديدًا للحياة وتعطل الحركة الجوية بالمنطقة، لاسيما على الجزر الأكثر ازدحامًا بالسكان مثل جزيرتي جاوا وبالي.