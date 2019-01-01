تراجع أرباح «نستلة» السويسرية بنسبة 15 بالمئة في النصف الأول

أعلنت شركة نستلة السويسرية العملاقة للصناعات الغذائية تراجع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15 بالمئة إلى 5 مليار فرانك سويسري (5.1 مليار دولار)، مقارنة بأداء أفضل خلال النصف الأول من عام 2018.

ولكن الشركة ذكرت اليوم الجمعة أن عائداتها ارتفعت بنسبة 3.5 بالمئة إلى 45.5 مليار فرنك في النصف الأول من العام، في ظل الزيادة في مبيعات أغذية الحيوانات المنزلية، وارتفاع مبيعات القهوة بنسبة تقل عن عشرة بالمئة.

واستفادت نستلة بصفة خاصة من الاستحواذ على ترخيص صناعة منتجات ستاربكس في مجال مبيعات التجزئة، وكذلك على شركة "أتريوم إنوفيشنز" للمواد الغذائية، حيث سجل القطاعان معا 1.1 بالمئة من نسبة الزيادة في العائدات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أولف مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي لنستلة القول: "تقترب الشركة من المستقبل بقدر كاف من الحيطة"، مشيرا إلى المقارنات الصعبة في الربع الأخير من العام الماضي، وارتفاع تكلفة السلع الذي واجهته الشركة في الربع الثاني.

وأضاف: "نريد التأكد من أن الشركة هي معيار يمكن الاعتماد عليه".

وتوقعت نستلة أن ترتفع مبيعاتها خلال عام 2019 بنسبة 3.5 بالمئة، وأن يتجاوز هامش الربح 17.5 بالمئة.

وارتفعت قيمة سهم نستلة بنسبة 0.6 بالمئة. ولكن على الجانب السلبي، جاء معدل نمو المبيعات في آسيا دون توقعات المحللين الاقتصاديين.

وصرح المدير المالي للشركة فرانسوا زافيير روجر، للصحفيين أن "قطاع الأغذية والمشروبات في الصين يتراجع"، مضيفا: "نحن نرى ذلك في أعمالنا أيضا، ونلتزم بالحذر عندما يتعلق الأمر بالصين".

وأشار إلى أن قطاع ألبان الأطفال والمثلجات التي تنتجها نستلة حقق أداء أفضل من باقي منتجات الشركة.