بدء الاحتفال بمولد الشيخة صباح بطنطا

توافد اليوم الجمعة، الآلاف من محبي أولياء الله الصالحين، وأبناء الطرق الصوفية على مستوى الجمهورية، إلى مدينة طنطا لمسجد الشيخة "صباح" بشارع البحر، احتفالًا ببدء مولدها والليلة الكبيرة التي تقام الخميس المقبل وسط تأمينات وخدمات من ضباط وأفراد مديرية أمن الغربية.

يذكر أن الشيخة نور الصباح وشهرتها الشيخة صباح هي واحدة من أهل الله المشهورين في مصر وتم دفنها في طنطا، وهي كما يقال من مواليد قرية اسمها "ميت السودان" بالدقهلية، أشتهر أهلها بالصلاح والتقوى.

واسمها كما يقول محمد زيد مدير إدارة الأوقاف بطنطا، "بدر الصباح بنت محمد بن علي بن محمد الغباري"، ولدت عام 1248 هجرية، وتربت في جو صوفي حتى فتح الله عليها، وأنار قلبها، وذاع صيتها، وعاشت عذراء نحو 80 عامًا قضتها في أعمال البر ومساعدة المحتاجين ومعالجة العقم والصرع وإيواء الفقراء والمساكين.

وتحتفل الطرق الصوفية كل عام بمولدها من خلال سرادقات الطعام والشراب والولائم وإقامة حلقات الذكر، وإطعام الطعام وترديد الأناشيد والمدح النبوي.