 تعيين اللواء محمد جبر مساعدا لوزير الداخلية للحماية المدنية - بوابة الشروق
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تعيين اللواء محمد جبر مساعدا لوزير الداخلية للحماية المدنية

مصطفى عطية
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 12:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 12:16 ص

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات لعام 2019، وشملت الحركة تعيين اللواء محمد جبر مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية، خلفا للواء علاء عبد الظاهر الذى شغل ذات المنصب وتم تعيين اللواء جابر بهاء، واللواء حازم عزب العرب وكلاء للإدارة. 

تخرج اللواء محمد جبر من كلية الشرطة عام 1984، وتقلد العديد من المناصب منها نائبا بالأدلة الجنائية، ووكيلا للحماية المدنية ثم مساعدا لوزير الداخلية للحماية المدنية ومقرها مدينة نصر.

ويقع على عاتق الحماية المدنية مسؤولية التعامل الكوارث والحرائق والمتفجرات، وتولي وزارة الداخلية اهتماما خاصا بقطاع الحماية المدنية من حيث تسليحها بأحدث الأجهزة المتعارف عليها دوليا في التعامل مع الحرائق المتفجرات وغيرها.

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