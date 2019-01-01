 كندا تنفي وجود خطط لإرسال سفينة للمساهمة في التحالف البريطاني في مضيق هرمز - بوابة الشروق
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كندا تنفي وجود خطط لإرسال سفينة للمساهمة في التحالف البريطاني في مضيق هرمز

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:36 م | آخر تحديث : الجمعة 26 يوليه 2019 - 11:36 م

نفت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، وجود خطط لها للمساهمة بسفينة في التحالف البحري البريطاني للدفاع عن الشحن الدولي في مضيق هرمز مع إستمرار التوتر مع إيران في هذه المنطقة.

وقال تود لين المتحدث باسم وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، في تصريح صحفي: "في هذه المرحلة، لم نتلق أي طلب محدد من بريطانيا بشأن هذه القضية".

وتصاعدت التوترات يوم الجمعة الماضي عندما استولت إيران على ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو" أثناء عبورها الممر المائي الدولي والحيوي من الناحية الاستراتيجية بين عُمان وإيران والذي يتم من خلاله شحن خمس النفط العالمي.

جاء التصريح عقب توقيف البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في أنها تنتهك العقوبات المفروضة على سوريا.

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